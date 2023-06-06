Milas'ın gönüllülerini 'Ateş Savaşçıları' eğitti

Ateş Savaşçıları'ndan, Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi alan Arama Kurtarma Ekibi personelleri, “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev YapanGönüllüler Hakkında Yönetmelik” hakkında da detaylı bilgi sahibi oldu.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Arama Kurtarma Ekibini oluşturan gönüllü personeller teorik ve uygulamalı "Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi" aldı.

Orman İşletme Şefi ve Yangın Uzmanı Orman Mühendisi Hasan Sağlar tarafından verilen eğitimin il oturumu Sakarya Ortaokulu Toplantı Salonu’nda "teorik", 2. oturumu ise Milas Orman İşletme Müdürlüğü Beçin İlk Müdahale Ekip Merkezi'nde "uygulamalı" olarak gerçekleşti.

Teorik eğitimde kişisel koruyucu donanımların kullanımı, yangın üçgeni, yangın çeşitleri, orman yangınlarını etkileyen faktörler, yangınlara müdahale, İş Güvenliği Kanunu hakkında ekip üyelerine detaylı bilgiler veren Orman Mühendisi Hasan Sağlar, "Yüzde 60'ı ormanlarla kaplı bir ilde yaşıyoruz. Aldığınız eğitim, sizlere büyük sorumluluk yüklemektedir.29 Temmuz - 12 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşen büyük deprem felaketi yangınlarla mücadelede gönüllülerin ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi." dedi.

Gönüllü statüsü için teorik ve uygulamalı orman yangınlarıyla mücadele eğitimini başarıyla tamamlama ve sertifikasını almış olma şartının arandığını da sözlerine ekleyen Sağlar, “Eğitim sonucunda yapılacak sınavlarda 70 ve üzeri not alarak başarı gösterenler orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olmaya hak ve yeterlilik kazanarak katılım belgelerini alabilecek.” diye vurguladı.

Teorik derslerin ardından Milas Orman İşletme Müdürlüğü Beçin İlk Müdahale Ekip Merkezi'nde yangını kontrol altına alma ve söndürme konularında uygulamalı eğitim verildi.