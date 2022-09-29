MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden Bursa ziyareti

Bir dizi çalışma için Bursa’da bulunan MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bursa’daki Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bursa’daki ilk ziyaretini bünyesinde birçok ülkeden öğrenci barındıran Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesine gerçekleştirdi.

Okulda incelemelerde bulunan Genel Müdür Gül, Okul Müdürü Zeki Yaslaş ve Akademik Bilim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Öcal’dan yürütülen proje ve çalışmalar hakkında brifing aldı. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Arslan, Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Vekili Faysal Kayan’ın da ye aldığı ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, Bilim Sanat Atölyelerinde öğrencilerin uyguladığı projeler hakkında bilgi aldı.

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinin ardından Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesine geçerek okulun öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, okuldaki akademik ve mesleki başarılardan dolayı idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Genel Müdür Gül, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi.