Kütahya'da otobüsçüler kazançlarını AFAD'a bağışladı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Halk Otobüsleri Kooperatifinin deprem günü elde edilen kazancı, belediye aracılığıyla AFAD’a bağışladıklarını açıkladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra tüm Türkiye seferber oldu.

Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği yardım kampanyasının yanı sıra AFAD’ın paylaştığı hesap numaralarına nakdi bağışlar da artarak devam ediyor. Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Ömer Koyunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, aldıkları kararla deprem günü elde edilen kazancı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için bağışladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Dün meydana gelen deprem afeti nedeniyle Kahramanmaraş ilimiz başta olmak üzere bölgedeki 10 ilde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, birçoğu şu anda kurtarılmayı bekliyor. Hayatta kalanlar da Türkiye’nin her tarafından gelecek yardımlar sayesinde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Öncelikle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan vatandaşlarımıza da Allah’tan yardım diliyoruz” diye konuştu.

OTOBÜSÇÜLERİN KAZANCI 158 BİN LİRA AFAD HESABINA AKTARILID

Belediyenin düzenlediği yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Işık, “Bugün güzel bir olayla karşı karşıyayız. Dün başlattığımız yardım kampanyasına Kütahyalı hemşehrilerimizin ilgisi çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Dün başlattığımız kampanya daha bir günü doldurmadan 6 tırı dolduracak şekilde devam ediyor. İnşallah bugün ve yarın da kampanyamız devam edecek. Halk Otobüsleri Kooperatifinin değerli üyeleri deprem olduğu günkü kazançlarını deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza iletilmek üzere AFAD hesabına Belediyemiz tarafından aktarılması kaydıyla dilekçelerini verdiler. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kooperatif üyesi otobüsçü esnafımızdan Allah razı olsun. Böyle zamanda biz de burada varız demenin çok önemli bir göstergesi. 158 bin lira olan depremin olduğu günkü kazançlarını kooperatif üyesi kardeşlerimiz AFAD hesabına nakit olarak aktarılmak üzere dilekçelerini verdiler” diyerek otobüsçü esnafına teşekkür etti.

Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Ömer Koyunoğlu, “Deprem bölgesinde mağdur olan kardeşlerimize yardım etmek maksadıyla Belediye Başkanımızın nezareti altında o günkü hak edişimizi kendi üyelerimiz adına bağış yapmayı kendimize vazife bildik” dedi.