Küçükesence sağlıklı içme suyuna kesintisiz ulaşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır Küçükesence Mahallesi’ne hizmet veren içme suyu hattını yeniliyor. Bin metre uzunluğa sahip hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri kesintisiz içme suyu ile buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hat yenileme çalışmaları ile şehrin tüm noktalarını kesintisiz içme suyu ile buluştururken sağlam altyapı ile su israfının da önüne geçiyor. Erenler Küçükesence Mahallesi’ne uzun yıllar hizmet veren içme suyu hattı da bu kapsamda yenileniyor. Sağlam altyapı çalışmaları ile yenilenen hatta arıza ve su kaçakları gibi sorunlar yaşanmayacak. Bin metre hat üzerinde devam eden çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

İÇME SUYU UZUN YILLAR BOYUNCA SAĞLIKLI ŞEKİLDE TAŞINACAK Devam eden çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ Gerekli görüldüğü takdirde tüm ilçelerde hayata geçirdiğimiz altyapı yenileme çalışmalarımızı Erenler Küçükesence Mahallesi ile buluşturduk. Uzun yıllardır hizmet veren içme suyu hattı artan nüfus ve yıllardır kullanıma bağlı olarak oluşan deformasyonlar nedeniyle yenilenme ihtiyacı duyulmaktaydı. Ekiplerimizin anında başlattığı çalışmalarla oluşabilecek olumsuzlukların bugünden önlemini alarak hattı yenilemeye başladık. Aralıksız devam eden çalışma kısa sürede tamamlanacak” ifadeleri kullanıldı.