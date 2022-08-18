Konut ve kira fiyatları için yeni hamle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Konut arzının artırılması için çalışmalar devam ederken müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan OFİS, KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK! Bu, 50 BİN YENİ KONUT demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1560189689847549953

KENTSEL DÖNÜŞÜME DE DESTEK ARTTI

Kentsel dönüşümde de konutların yeniden inşa edilmesi için verilen 400 bin lira kredi yüzde 50 oranında artırılarak 600 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanında kentsel dönüşüm nedeniyle konutu yıkılanlara verilen bin 150 lira olan kira yardımı da yüzde 30 oranında artırılıp bin 500 lira, 2 bin lira olan kira yardımı da 2 bin 600 liraya yükseltildi.