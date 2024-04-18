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Kocaeli'de sürüş güvenliği artıyor
GÜNDEM 18.04.2024, 11:10
Başiskele Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokakta sürüş güvenliğini sağlamak için enine eğim uygulaması yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokakta dönüşlerde ortaya çıkan merkezkaç kuvvetinin etkisini minimize etmek için enine eğim uygulaması (dever) çalışması tamamlanarak asfalt serimi yapıldı. Ortadil sokağın 230 metrelik kısmında sürüş güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmayla olası kazaların önüne geçilecek.
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