Kayseri Talas'ta çiftçilere kumanya

Kayseri'nin Talas Belediyesi, hasadın ardından mahsulünü satmak için silolarda bekleyen çiftçilere kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde ekinlerin biçilmeye başlamasıyla birlikte hasatlarını teslim etmek için özel silo ya da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarına gelen çiftçilere öğle yemekleri için kıymalı ve ayrandan oluşan kumanya dağıtılıyor.

Cebir Mahallesi girişinde bulunan tahıl depolarına ürünlerini satmak için bekleyen çiftçiler belediye tarafından getirilen kumanya ile öğle yemeklerini yerken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a böyle bir hizmet başlattığı için teşekkürlerini iletti.

‘BAŞKAN YALÇIN HER KONUDA BİZİM YANIMIZDA’

Alaybeyli Mahallesinden mahsulünü satmak için bekleyen çiftçi Tamer Çelik, yapılan hizmetle, silonun bulunduğu alanda alışveriş yeri olmamasından kaynaklanan yemek konusundaki mağduriyetin giderildiğini dile getirerek, Başkan Yalçın’ın her konuda çiftçinin yanında olduğunu söyledi.

Bir diğer üretici de çok güzel bir düşünce olduğunu belirterek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Babasının bekleyişine eşlik eden küçük bir çocuk da verilen hizmetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.