Karacabeyliler iftar sofrasında buluşacak

aracabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katılımıyla düzenlenecek olan iftar yemeği programına, tüm halkı davet etti.

BURSA (İGFA) - ‘Güzellikler şehri’ Karacabey’de, Ramazan ayının huzuru ve manevi iklimi doyasıya yaşanmaya devam ediyor. İlçede her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar buluşması, bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor.

Karacabey’de 27 Mart Çarşamba günü Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri’nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş katılımlı bir iftar programı gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ÖZKAN’DAN İFTAR PROGRAMINA DAVET

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katılımıyla düzenlenecek olan iftar yemeği programına, tüm halkı davet etti.

Başkan Ali Özkan, “Ramazan ayının bereketini, huzurunu, maneviyatını hep birlikte gönülden paylaşıyoruz. Ramazan’ın kuşkusuz en güzel yönlerinden biri iftar sofralarımızı hep birlikte paylaşmak. Büyüdükçe bereketi de zenginliği de muhabbeti de artıyor bu sofraların. Bu sofranın bereketi aynı zamanda ülkemizin de bereketidir. Önceki dönem Bakanımız ve Bursa Milletvekilimiz Sn. Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Alinur Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşecek olan iftar buluşmamıza tüm Karacabeyli hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.