Karacabey'de Dünya Su Günü farkındalığı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ’22 Mart Dünya Su Günü’ kapsamında, suyun verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik öğrencilerle gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Karacabey Belediyesi Gençlik Merkezinde gerçekleşen etkinlikte, minik öğrencilerle birlikte su tasarrufu konusunda çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla her yıl 22 Mart tarihi, tüm dünyada Uluslararası Dünya Su Günü olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda, Karacabey Belediyesi Gençlik Merkezinde, ’22 Mart Dünya Su Günü’ etkinliği gerçekleştirildi. Minik öğrencilere su tasarrufu ile ilgili farkındalık videoları izletildi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

SU TASARRUFUNUN ÖNEMİ ANLATILDI

Şehit Bahadır Tayfur İlköğretim Okulu 1/C sınıfı öğrencileri ile birlikte Karacabey Belediyesi Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere verimli su kullanımı ve su tasarrufunun önemi konusunda önemli paylaşımlar yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinliklerde su kullanma talimatı hazırlandı ve minik su koruyucuları ile sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede minik öğrencilerin ailelerine de su kahramanı olmayı öğreteceklerine dair maddeler yer aldı.

ÖZKAN DA ÇOCUKLARIN YANINDAYDI

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Dünya Su Günü kapsamında yapılan etkinlikte çocukların yanında yer aldı.

Öte yandan denizdeki atıklar, denizde olması ve olmaması gereken şeyler hakkında yapılan paylaşımlarda, deniz kirliliğinden de bahsedildi.

Etkinliğin ardından Karacabey Belediyesi tarafından tüm öğrencilere su akışını hızlandırıp daha tazyikli akmasını sağlayan ve bununla birlikte fazla su tüketiminin önüne geçen perlatör dağıtıldı.

" GELECEK NESİLLERE EN GÜZEL ŞEKİLDE DEVRETMELİYİZ"

Gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerle su farkındalığı konusunda sohbet eden Başkan Ali Özkan, ”Su kaynaklarımızı korumalı, verimli bir şekilde kullanmalı, su tasarruf yapmalı ve suyumuzu kirletmemeliyiz. Biz, doğal emanetleri geçmişten devraldık, gelecek nesillere daha güzel bir şekilde devretmeliyiz. Bu konuda Dünya Su Günü tüm dünyada önemli bir farkındalık oluşturuyor” şeklinde konuştu.