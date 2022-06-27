Kahramanmaraş'tan Azerbaycanlılara 'Expo2023' daveti

Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Uluslararası Gazeteciler, İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tural Şahbazlı, katıldığı canlı yayın programında Azerbaycanlı vatandaşları Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek olan EXPO2023'e davet etti.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, Azerbaycan'da Reaksiya Tv`nin canlı yayınına katıldı.

Azerbaycan'da internet televizyonculuğu alanında lider olan Reaksiya TV'de yayınlanan ve sunucu Rusif Memmedsoy'un sunduğu 'Siyasi Reaksiya' adlı programa katılan ve Türkiye'deki Azerbaycan Diasporunu değerlendiren Tural Şahbazlı, Kahramanmaraş'ta yaptıkları faaliyetlerle ilgili de izleyenlere bilgiler verdi.

Expo2023`ün hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına tesadüf etmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Şahbazlı, Azerbaycanlıları Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek olan Expo2023 Fuarına davet etti.+

https://youtu.be/1jdsUgXN4zM

Bölgede Gaziantep, Şanlıurfa, Adana gibi illerin olmasına rağmen Expo2023'ün Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek olmasının Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek`in başarısı olduğunu ifade eden Şahbazlı, “Ben buradan sizlerin vasıtasıyla Hanefi Mahçiçek beyefendiye selamlarımı iletiyorum. Onunda selamlarını sizlere iletiyorum. Hanefi Mahçiçek Azerbaycan sevdalısı birisidir. Expo2023 gibi önemli projenin Kahramanmaraş'ta yapılacak olması takdire şayandır. Ben tüm vatandaşlarımızı 23 Nisan 2023 tarihinder Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek olan Expo2023'e davet ediyorum. Bizler teşkilat olarak da elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız" diye konuştu.