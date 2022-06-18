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İstanbul olimpiyatlara aday

GÜNDEM 18.06.2022, 16:00
İstanbul olimpiyatlara aday

İBB’nin sağlık ve temiz görünüme kavuşturduğu Haliç, ‘Golden Horn Rowing Cup’ kürek yarışlarıyla renklendi. 18 Türk, 4 yabancı olmak üzere 22 takımın yarıştığı müsabakalarda kadınlar kategorisinde şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübüne kupasını veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünyanın en güzel şehri İstanbul’a, olimpiyatı artık hediye etmek istiyoruz. Hep birlikte olimpiyat şehri olsun istiyoruz. 2036 oyunlarına talibiz. Dünyanın gelmiş geçmiş en iddialı adayıyız” dedi.BURSA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL’un düzenlediği Golden Horn Rowing Cup (Uluslararas Haliç Kürek Yarışları) 18 Türk, 4 yabancı olmak üzere 22 takım ve toplam 360 sporcunun katımıyla gerçekleşiyor. 4 bin 500 metre uzunluğundaki parkurda düzenlenen müsabakalar gün boyu U19 Kadınlar, U19 Erkekler, Kadınlar, Erkekler ve Masterlar kategorilerinde devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadınlar kategorisinde birinciliğe ulaşan Galatasaray Spor Kulübü sporcularına kupa ve madalyalarını verdi.  İkinci gelen Altın Boynuz A Takımı ödülünü Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk’ün, yarışı üçüncü bitiren Haliç Kürek Takımı ise İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in elinden aldı.

“İSTANBUL’A, OLİMPİYATI HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ”

Birinciliğe ulaşan Galatasaraylı sporculara kupalarını verdikten sonra konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Olimpiyat Oyunları’nı İstanbul’a kazandırmaktaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. İmamoğlu, “Dünyanın en güzel şehri İstanbul’a, olimpiyatı artık hediye etmek istiyoruz. Hep birlikte olimpiyat şehri olsun istiyoruz. 2036 oyunlarına talibiz. Dünyanın gelmiş geçmiş en iddialı adayıyız.  Biz olimpiyatların insanlarıyla bir şehre verilebileceğini bilen bir yönetimiz. Bu bağlamda bu kentin insanları bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı. 

HALİÇ’İN EŞİ YOK

Haliç’i büyük önem verdiklerini ve temiz kalması için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını burgulayan İBB Başkanı, “Hemen karşı yakada, Eyüpsultan tarafında tramvay hattını harekete geçirdik. Bu hattımızla  birlikte yaklaşık bir milyon metrekareye ulaşan  olağanüstü bir yeşil alanı bitirmek üzereyiz. Tramvayı Eminönü'ne kadar uzatacağız. Burada kültür, sanat alanları hazırlıyoruz. Başta Feshane ve Haliç Tersanesi olmak üzere yani Haliç boyunda kültürü, sanatı, bienali,   sanatın her alanında buluşmayı ve aynı zamanda sporla buluşan bir coğrafya haline gelsin istiyoruz. Çünkü Haliç ve İstanbul dünyada bir tane. Başka bir örneği yok. Dünyada en nadide coğrafyalardan. Belki de birincisi. Bu bağlamda buraya o hak ettiği değeri hep birlikte sağlayacağız” dedi.

İmamoğlu, ödül töreni sonrası basın mensuplarına yarışlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Haliç ve çevresinin farklı aktivitelerle çok daha canlı hale geleceğini belirten İmamoğlu, “Seneye daha güçlü bir turnuvayı yapmak için şimdiden yola çıkacağız” diye konuşu. Erkekler kategorisindeki yarışı izlemek için tören alanından ayrılan İmamoğlu, devam eden yarışı Haliç açıklarında izledi.

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