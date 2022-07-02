Son Dakika

İstanbul'da denizcilik festivali nefesleri kesti

GÜNDEM 02.07.2022, 12:16
İstanbul'da denizcilik festivali nefesleri kesti

İBB’nin düzenlediği ‘Denizcilik Şenlikleri, Caddebostan Plajı’nda nefes kesen gösterilerle başladı.İSTANBUL (İGFA) - İBB İtfaiyesi’nin arama kurtarma ekibi, suyun altına bu kez Ay Yıldızlı Türk Bayrağı açmak için daldı. Sahili dolduran İstanbullular bu etkileyici anı kurulan ekrandan canlı olarak izledi. Dünya backflip rekortmeni Kahraman Aktaş’ın yer çekimine meydan okuyan flyboard gösterisi heyecanlı gözlerle takip edildi. Türkiye’nin en geleneksel mücadelelerinden biri olan yağlı direk yarışlarında ise rekabet üst düzeydeydi. Rakiplerini geride bırakarak direğin ucundaki bayrağa ulaşan yarışmacı tam altın ile ödüllendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı, şehrin plaj, sahil ve meydanlarında 3 gün sürecek etkinliklerle kutluyor. Bugüne kadarki en büyük, coşkulu ve renkli kutlamaların hazırlandığı programlar kapsamında, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde 35 farklı noktada, 34 konser, 26 söyleşi, spor aktiviteleri, dans gösterileri atölyeler ve film gösterimleri gerçekleştiriliyor. İstanbulların ücretsiz olarak katılabildiği şenliklerin detaylı programına https://kultursanat.istanbul/denizin-sehrinden-denizcilik-senlikleri/   adresinden ulaşılabiliyor.

DENİZİN METRELERCE ALTINDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Denizcilik Şenlikleri’nin ilk günü Caddebostan Plajı’nda soluksuz izlenen şovlarla başladı. İstanbul’un ve Türkiye’nin yaşadığı afetlerde insan hayatı için korkusuzca görev yapan İBB İtfaiyesi ekipleri, hünerlerini bu kez Caddebostan Plajı’nda sergiledi. Arama kurtarma görevlerinde hayatlar kurtaran ekip, denizin altına bu kez Türk Bayrağını sergilemek için daldı. İstanbullular bu nefes kesici anı, sahile kurulan iki ekrandan ilgiyle takip etti.

YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUDU

İBB İtfaiyesinin ardından Marmara’nın serin sularında sahneye bir dünya rekortmeni, Kahraman Aktaş çıktı. Backflip branşında rakip tanımayan Aktaş’ın şovu, nefesler tutularak izlendi. Rekortmen sporcu, havada sergilediği salvolar ve estetik manevralarla adeta yer çekimine meydan okudu. Şampiyon, gösterileri izlemeye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, kendisine Türk Bayrağı vererek karşıladı.

BİRİNCİYE TAM ALTIN

Türkiye’nin gelenekselleşen yarışlarından yağlı direk müsabakaları Caddebostan Plajı’nda birbirinden eğlenceli görüntülere sahne oldu. Ödülün tam altın olduğu yarışlarda İstanbulluların yanı sıra gösterileri izlemeye gelen turistlerde bayrağa ulaşmak için 14 metrelik direğe tırmandı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk yarışmacıları başarı dilekleriyle uğurladığı yarışmanın birincisi, yarışmaya çocuğunun isteği üzerine katıldığını söyleyen Hasan Gümüş oldu. Tam altınla ödüllendirilen Gümüş’ü, 2’ncilik derecesiyle yarım altın kazanan Bendar Aziz Acar ve çeyrek altın kazanan 3’ncü Beytullah Yörük takip etti.

Yorumlar (0)
31
açık
Namaz Vakti 02 Temmuz 2022
İmsak 03:30
Güneş 05:29
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31