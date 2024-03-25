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İşsizlik rakamları açıklandı... Van'da işsizlik, Tekirdağ'da istihdam var

Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4 olarak gerçekleşti

GÜNDEM 25.03.2024, 10:33
İşsizlik rakamları açıklandı... Van'da işsizlik, Tekirdağ'da istihdam var

Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, "İşgücü İstatistikleri 2023" verilerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılında bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,4 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 2,0 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

2023 yılında 4 milyon 695 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 711 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 997 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 230 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 171 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin kişi arttı.

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 17,2 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 4,9 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 54,5 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 37,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgesi'nde oldu.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,0 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 42,3 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgesi'nde oldu.

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