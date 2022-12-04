İçişleri: İknayla teslim sayısı 117'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıkalamda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olan örgüt mensubunun 1995 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 117’ye yükseldiği bildirildi.