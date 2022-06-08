İçişleri 'düzensiz göç' sayılarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, kaçak göçle mücadeleye yönelik sınırlarda güvenlik önlemlerinin yanı sıra denetimleri de arttırdı. Yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmeler charter seferleri ve tarifeli uçaklarla ülkelerine sınır dışı edilirken, yılbaşından bu yana 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçmenlere yönelik açıklama yaptı.

Denetimlerin hızla sürdüğü Türkiye'de Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı kapsamındaki çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği vurguladı.

Son dönemde yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin sayılarını da açıklayan Bakanlık, "İstanbul ile Iğdır’da 7 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 2 charter seferiyle 452 ve İstanbul Havalimanından tarifeli sefer ile Yalova’da yakalanan kaçak göçmenlerin de bulunduğu 178 kişi ile birlikte bir günde toplam 630 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine sınır dışı edildi. Yalova’da 04 Haziran 2022 tarihinde Yalova-Altınova ilçesi Tavşanlı Beldesi İstanbul - İzmir otoyolunda bir kamyon içerisinde araçtan inerek kaçmaya çalışan 37 yabancı göçmen yakalandı. Yalova Valiliği'nce işlemlerinin tamamlanmasının ardından 06 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezine sınır dışı edilmek üzere sevk edildi. Yalova’da yakalanan Afganistan uyruklu yabancıların da dâhil olduğu 178 kaçak göçmen İstanbul Havalimanından 08.06.2022 tarihinde gece 02.00 uçağıyla ülkelerine gönderildi. Seyahat belgesi temin edilen ve seyahat planlamaları yapılan 3.188 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Bu arada yaklaşık 25 bin düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerinde olduğu belirtilen açıklamada, yabancılardan 14 bin 255’i Afganistan, 3 bin 681’i Pakistan, bin 823’ü Suriye ve 4 bin 585’i diğer uyruklardan oluştuğunu belirterek, 34 binden fazla göçmenin sınır dışı edildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 11 bin 646’sı 66 charter seferiyle ve 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildiğini, bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34 bin 112'ye ulaştığını bildirdi.