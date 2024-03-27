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Hafriyat yüklü kamyondan dökülen kumlar zor anlar yaşattı
Bilecik Bozüyük'e seyir halindeki kasası açık unutulan hafriyat yükü kamyondaki kumlar yola saçılırken görüntülendi
GÜNDEM 27.03.2024, 18:50
Bilecik Bozüyük'e seyir halindeki kasası açık unutulan hafriyat yükü kamyondaki kumlar yola saçılırken görüntülendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İstanbul, Antalya D650 Karayolunda bir kamyonun kasasından dökülen hafriyat ve kumlar aynı istikamette seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı.
D650 Karayolunda Bilecik’ten Bozüyük ilçesine seyir halindeki 34 JD 3983 plakalı hafriyat taşıyan kamyon, kasa kapağı açık kalması nedeniyle araçta yüklü olan kumlar yola döküldü.
Bilecik - Bozüyük karayoluna dökülen kumlar, trafikte tehlikeye sebep oldu.
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