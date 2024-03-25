Gıda lojistiği Ramazanda ön plana çıktı

Ramazan ayında belirgin şekilde artan gıda taşımacılığında israfın önlenmesine yönelik çalışmalara dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan dolayısıyla lojistik alanında hareketlilik yaşandığını ifade eden Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, özellikle soğuk zincir ile taşınması gereken gıdalar tarafında titiz çalışmanın önemine vurgu yaptı. ,

Gıda ve tarım ürünlerinin soğuk zincirle taşınması, sürecin doğru yönetilmesi açısından kritik rol oynadığını ifade eden Akça, "Soğuk zincirle yönetilen bir gıda ürününde zincirin kırıldığı durumlarda gıda ürünün formu bozulur ve tamamen kullanılamaz hale gelir. Bu, ülke ekonomisi adına da büyük bir israf anlamına geliyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın 2023 yılı israf raporuna göre, gıda israfının yüzde 61’ini evsel atıklar, yüzde 26’sını hizmet sektörü yüzde 13’ünü ise perakende sektörü oluşturuyor" dedi.

2023 yılı israf raporuna göre, dünyada her yıl 931 milyon ton, Türkiye’de ise her yıl 18,1 milyon ton gıda israf edildiğinin altını çizen Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, Ramazan ayı dolayısıyla gıda sektöründe perakende ve ev dışı tüketime hizmet veren müşterilerimizin işlerindeki hareketlilik, lojistik tarafında sektöre de yansıdığına dikkati çekti. "Bizler gıdanın tüketiciye ulaşana kadar doğru şartlarda ve gerekli standartlarda muhafazasını sağlıyoruz" diyen Akça, "Gıda ve tarım ürünlerinin soğuk zincirle taşınması, bu sürecin doğru yönetilmesi çok önemli” diye konuştu.