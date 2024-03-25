Gebze’de fiyat etiketleri denetlendi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan marketlerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan marketlerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince vatandaşların alışveriş esnasında mağduriyet yaşamamaları adına marketlerde tek tek inceleme yaptı. Yapılan denetimlerde özellikle yağ, şeker, un, peynir, yumurta ve bakliyat gibi temel gıda malzemeleri başta olmak üzere sebze, meyve, temizlik ve ihtiyaç ürünlerine yönelik kasa ve reyon fiyatlarını karşılaştırılırken sebze ve meyvelerin künye tarihi, etiketsiz ürün denetimi, ürünlerin alış ve satış fiyatlarını gösterir irsaliye, son kullanma tarihi, hijyen ve ruhsat yönünde de incelemelerde bulundu. Denetim esnasında fiyat etiketi bulunmayan, kasa ve reyon fiyatında uyuşmazlık tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi. Haksız kazanç uygulamalarının önüne geçmek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildiren ekipler; vatandaşların karşılaştıkları tüm olumsuzlukları Alo 175 nolu tüketici danışma hattı ile Alo 153, ve 0 262 642 04 30 nolu ihbar hatlarına bildirmeleri çağrısında bulundu.