Gebze'de dilencilere yönelik çalışma

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak küçük yaştaki çocuklarını da kullanarak vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda aileleri tarafından dilendirilen, su ve mendil satma, araç camı silme gibi işlerde şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen küçük yaştaki çocuklar ailelerine teslim edilerek tekrarı olması halinde veli ya da vasilerine cezai işlem uygulanacağı hususunda gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği tespit edilen dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince cezai işlem uygulanarak üzerlerinden çıkan paralar tutanakla birlikte mülkiyeti kamuya geçirildi. Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 0262 642 04 30 ve Alo 153 Zabıta ekiplerine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.