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Edirne'nin turizm elçisi Bahri Dinar toprağa verildi

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı, Edirne’nin Turizm Elçisi Bahri Dinar’ın vefat etmesinin ardından Edirne’de çok sayıda isim sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı

GÜNDEM 20.04.2024, 12:25
Edirne'nin turizm elçisi Bahri Dinar toprağa verildi

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı, Edirne’nin Turizm Elçisi Bahri Dinar’ın vefat etmesinin ardından Edirne’de çok sayıda isim sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Önceki dönem Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, önceki dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) önceki dönem İl Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Belgin İba, önceki dönem Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Kültür il ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştırlar.

RECEP GÜRKAN

Çok üzgünüm! Edirne’miz çok büyük bir değerini, ben de “güzel insan” Ciğerci Bahri kardeşimi kaybettim.

Mart Ayı Belediye Meclisinde kendisine Edirne’nin turizm elçisi beratı takdim ettiğimiz Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar’ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Başımız sağolsun

AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ FATMA AKSAL

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı “Güzel İnsan” Bahri Bey’in ( Bahri Dinar) vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Mekanı cennet olsun.

İYİ PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ MEHMET AKALIN

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı, Edirne’nin Turizm Elçisi Bahri Dinar’ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.

Mekanı Cennet olsun.

CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ AHMET BARAN YAZGAN

Kentimizin önde gelen ve sevilen isimlerinden, Edirne’nin değerli turizm elçisi ve Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar’ı kaybettik.

Acımız büyük. Edirnemizin Bahri Abisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.-Ahmet Baran Yazgan

CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ EDİZ ÜN

Edirne’nin meşhur tava ciğercisi, Turizm elçisi, güzel yürekli abimiz Bahri Dinar’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun güler yüzlü Bahri ağabey

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI FİLİZ GENCAN AKIN

ÇOK ÜZGÜNÜM!

Edirne’mizin Turizm elçisi, şehrimizin sevilen esnaflarımızdan olan Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı, Sevgili abim Bahri Dinar'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Bahri Abimize Allah'tan rahmet, Dinar ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Mekanı cennet olsun!

ÖNCEKİ DÖNEM EDİRNE MİLLETVEKİLİ OKAN GAYTANCIOĞLU

Önceki dönem Milletvekili Gaytancıoğlu da taziye mesajında; “Edirne ciğerinin tanıtımında çok önemli rol üstlenmiş Ciğerci Bahri abiyi (Bahri Dinar) kaybettiğimizi az önce öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” sözlerine yer verdi.-

ÖNCEKİ DÖNEM EDİRNE AK PARTİ İL BAŞKANI CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELGİN İBA

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı, Edirne’mizin Turizm Elçisi iş insanı Bahri Dinar abimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.

Merhum Bahri abimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum...

Mekanı cennet olsun.

ÖNCEKİ DÖNEM EDİRNE MİLLETVEKİLİ ORHAN ÇAKIRLAR

edirne çok kıymetli bir değerini, gastronomi’de turizm elçisi, ve güzel insan Ciğerci Bahri Dinar’ı kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, Edirne’nin, sevenlerinin başı sağolsun.-

 

EDİRNE İL KÜLTÜR VE TURİZ MÜDÜRÜ KEMAL SOYTÜRK

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de Edirne’nin büyük bir değerini kaybettiğini belirterek; “Edirne’miz çok büyük bir değerini, ben de “güzel abimiz “Ciğerci Bahri”yi kaybettim. Turizm Haftasında Turizm elçimizi ebediyete uğurlayacağız. Fotoğrafta kendisinin onbinlerce tanıtım etkinliğinden sonuncusu olacağını nerden bilebilirdik… Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun” ifadelerine yer verdi.

DİNAR’IN CENAZESİ ESKİ CAMİİ’DEN KALDIRILDI

Bahri Dinar’ın cenazesi yoğun bir katılımla İkindi Vakti kılınan cenaze namazından sonra Yenişehir Mezarlığı’na defnedildi.

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