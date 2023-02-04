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Denizli'nin 92 yıllık onuru

GÜNDEM 04.02.2023, 16:00
Denizli'nin 92 yıllık onuru

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Ecdadımız gibi bizler de 92 yıllık onuru, gururu ve heyecanı yaşıyoruz” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli’ye gerçekleştirdiği ziyaretin 92. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "4 Şubat 1931’de Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Denizli’mize teşrif ederek kentimizi onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Bu tarihi ziyaret Denizli’miz için çok önemli ve kıymetlidir. Ecdadımız gibi bizler de 92 yıllık onuru, gururu ve heyecanı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Denizli’nin Kurtuluş Savaşı’nda Ata’sının yanında sapasağlam durduğunu hatırlatan Başkan Osman Zolan, "Tarihin her döneminde bağımsızlığı için kanının son damlasına kadar mücadele eden vatansever ecdadımız, Milli Mücadele döneminde de bu ruhla savaşarak Denizli’mize düşman postalı sokmamıştır” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türk’e ev, bark olan her yer; sağlığın, temizliğin, modern kültürün örneği olacaktır" sözüne vurgu yapan Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Dün, Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine varmak için gayret eden şehrimiz bugün çok şükür dünyada parmakla gösterilen bir kent haline gelmiştir. O’nun açtığı bu ulvi yolda Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaya, şehrimizi parmakla gösterilen kentler arasında tutmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."
 

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