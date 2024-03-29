Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da öncelik depreme hazırlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı ile yeni bir döneme hazırlandıklarını, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinde yapacakları tarihî atılımlarla şehirlerin de yüz yılı olacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka seslendi.

Mitinge katılanlara "Pazar günü sandıkları patlatacak mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar, "Evet" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Sultanbeyli'den gümbür gümbür bir sesin geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 30 yıl önce başlattıkları yerel yönetim hamlesinin maalesef son 5 yıldır durarak, ibrenin tersine döndüğünü ifade etti.

"Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul'dan başka her işle uğraştıkları için bırakınız yeni projeyi, devraldıkları yatırımları bile sürdürememişlerdir" diyen Erdoğan,"İşte şu anda İstanbul'u yöneten büyükşehir belediye başkanının acaba Sultanbeyli'ye en ufak bir yatırımı oldu mu? Büyükşehir belediyesinden ne diyor, 'Tam ileri.' Ne tam ileri ya, sen tam gaz geri gidiyorsun. Sultanbeyli'yi bir defa hiçbir zaman kalkıp da sahiplenmedin ki. Ulaşımıyla çevresiyle depreme hazırlığıyla sosyal belediyeciliğiyle İstanbul içler acısı bir hâle gelmiştir. Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta... Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesaiyle olacak bir iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez. Ya İstanbul'a hizmet ediyorsunuz ya da bu şehri ihmal ediyorsunuz ya İstanbul'a aşkla tutkuyla bağlısınız ya da gönlünüzde başka hesaplar var. Bu şehir hiç kimsenin şahsi ihtiraslarının aracı, atlama taşı, basamağı, oyuncağı, finans kaynağı hâline getirilemez" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ DEPREME HAZIRLIKTIR"

Eyüp Sultan hazretlerinin uğruna surların dibinde can verdiği İstanbul'a böyle bir zulüm yapılmasına rıza gösteremeyeceklerini, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'un bu hâle düşürülmesine vicdanlarının el vermeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte yaşayan 16 milyon insanın vebali üzerlerindeyken yaşananlara seyirci kalamayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara, "Bunun için ne diyoruz, 'Yeniden İstanbul.' diyoruz. Ne diyoruz bunun için, 'Sadece İstanbul.' diyoruz." şeklinde seslendi.

İstanbul'un beklentisi ve ihtiyacının çok olduğunu ama bazı hayati öncelikleri olduğunu da anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü? Hayır. Çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul, ne oldu? Dolar. Ne oldu? Avro ve bunlar bir yere götürülüyor. Peki, nereye götürülüyor? Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit, delege avlarında, DEM'le pazarlıkta. Bu DEM'i biliyorsunuz değil mi? Bizim Rize'nin çay demi değil, kazanma değil, kaybettirme hırsıyla hareket edenleri yemlemekte harcanıyor. Sanki İstanbul böyle bir tehditle karşı karşıya değilmiş gibi hareket etmekle bu tehlike ortadan kalkmıyor."

"DEPREME DAYANIKSIZ YAPILARIN HEPSİNİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Miting alanına gelirken emniyete ne kadar katılım olduğunu sorduğunu ve cuma günü olmasına rağmen 40 bin kişi bulunduğunu öğrendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah, böyle bir cuma gününde 40 bin kardeşimle Sultanbeyli'de buluşmak bizim için hakikaten vefadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarının her gün "İstanbul'u depreme hazırlayın." diye ikaz ettiğini, bu sebeple kendilerinin İstanbul'da afet bölgelerindeki gayretli çalışmalarıyla milletin takdirini toplayan Murat Kurum'u büyükşehir adayı olarak belirlediklerini aktardı.

İstanbul'a 5 yıl büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonra beni nereye gönderdiniz? Başbakanlığa gönderdiniz, sonra Cumhurbaşkanlığı ve dediniz ki, 'İstanbul emin ellere teslim.' Ve bunu yaptık mı? Şimdi de emin eller, Allah'ın izniyle Murat Kurum kardeşimle ve tüm ilçe belediyeleriyle gerçekleşecek. Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların hepsini inşallah dönüştüreceğiz. Tam bir seferberlik anlayışıyla 650 bin konutun dönüşümünü inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un ikinci gündeminin artık hayatı çekilmez bir hâle getiren trafik olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul tam bir çile şehri hâline geldi. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının durak sayılarını yarıya düşürerek sırf açmış olmak için ne yaptılar açtılar. Sultanbeyli'ye kadar ilerlemedikleri gibi uyduruk sebeplerle hastane önünden geçecek durakları iptal ettiler. Yani bizim dönemimizde başlayan diğer birçok proje gibi metro hattını da ellerine, yüzlerine ne yazık ki bulaştırdılar, beceriksizliklerinden. Hafriyat alanına çevirdikleri metro duraklarını saymıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 1000 kilometreye çıkaracağız" diye konuştu.