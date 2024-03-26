Cumhur İttifakından İnegöl’de gövde gösterisi

Cumhur İttifakı Bursa ve İnegöl kadroları, Orhaniye Mahallesi Büyük Vatandaş Buluşmasında İnegöllülerle kucaklaştı. Yüzlerce vatandaşın meydanı doldurduğu mitingde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a İnegöllüler sevgi gösterisinde bulundu.

BURSA (İGFA) - İnegöl’de her seçim öncesi siyasi bir gelenek halini alan Orhaniye Mahallesi Mitingi, Pazartesi akşamı Cumhur İttifakının Bursa ve İnegöl kadrolarının katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Orhaniye Mahallesi Büyük Vatandaş Buluşmasına; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank ve Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkan Vekili Sertaç Yurdacan, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram katıldı. Yüzlerce İnegöllünün meydanı doldurduğu mitingde, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a karşı adeta sevgi seli yaşandı.

“TARLADA DA İZİMİZ VAR, HARMANDA DA YÜZÜMÜZ VAR”

Coşkulu kalabalığın arasında meşaleler ve bayraklarla süslenen meydandan yürüyerek sahneye çıkan Cumhur İttifakı kadroları, alkışlarla karşılandı. Burada vatandaşlara seslenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Böylesine güzel bir karşılama için hepinize teşekkür ediyorum. Ne zaman Orhaniye Mahallemize gelsek, bizleri en güzel şekilde karşılayıp bağrınıza bastınız. Şimdi önümüzde çok önemli bir seçim var. Biliyorsunuz ben 5 yıldır aktif olarak görev yapan bir kardeşinizim, Bursa’da da Alinur Aktaş Başkanımız. Allah nasip etti, bir 5 yıl daha yolumuza devam etmek istiyoruz. Dersimize çalıştık. Bu çorbada tuzumuz var. Derler ya tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz diye. Elhamdülillah tarlada da izimiz var, harmanda da yüzümüz var. Bu aziz milletin başını öne eğdirecek hiçbir işin içinde bulunmadık. Bir tek derdimiz oldu, hizmet etmek. Bugüne kadar çok güzel projeler hayata geçirdik. Mutlaka eksik ve aksaklarımız da vardır. Ama önce cenabı Allah’ın izni, sonrasında sizlerin dua ve destekleriyle biz yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben bugüne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“1 NİSAN SABAHI OTOBAN GİBİ BİR YOLDA İLERLEYECEĞİZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Bu emaneti bana 3 kez İnegöl’de, 1 kez de Bursa’da verdiniz. Sağ olsun büyüklerimiz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tekrar Bursa Büyükşehir Cumhur İttifakı Adayı olarak layık gördüler. Bu bir emanettir. Bu emaneti taşımanın sorumluluğu ve kararlılığı içerisindeyiz. Tecrübemiz var, bilgi birikimimiz var. Zor bir 5 sene geçirdik. İçinde pandeminin olduğu, depremlerin, sellerin, yangınların olduğu zor bir 5 seneyi geçtik. İnşallah şimdi önümüzde 4-4,5 sene seçim yok. Nasip olursa 31 Mart akşamı güçlü bir şekilde yolumuza devam edersek 1 Nisan sabahı otoban gibi bir yolda ilerleyeceğiz” diye konuştu.

“DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Konuşmasında yeni yatırımların müjdesini de veren Aktaş, “Biz Bursa’yla yattık, Bursa’yla kalktık. İnegöl’le yattık, İnegöl’le kalktık. Acaba bir caddeyi, bir sokağı daha düzeltir miyiz onun hesabını yaptık. Alt yapıyla alakalı önemli çalışmalar yaptık. Devam eden çalışmalarımız var. Seçimden sonra hızlıca başlayıp onları da tamamlayacağız. Ondan sonra da üst yapıda önemli işlere imza atacağız. Burada Gençlik Merkezi açtık, Ana Kucağı açtık, yenilerini açmamız lazım. Daha yapacağımız çok iş var” ifadelerinde bulundu.

“BU MEYDAN HER ZAMAN BİZE SAHİP ÇIKTI”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da “Bu meydan her daim bize sahip çıktı. Her zaman Orhaniye Mahallesinde bu meydana geldiğimizde ama Cumhurbaşkanımız için ama Belediye Başkanlarımız için siz bizi bağrınıza bastınız. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

“22 YILDIR HİZMET VE ESER SİYASETİ YAPTIK”

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, kalabalık vatandaşlara hitaben kısa bir selamlama yaptı. Gürkan, “22 yıldan beri biz iktidar partisi olarak hizmet ve eser siyaseti yaptık. Hizmet ve eserlerimizle vatandaşımızın gönlünü kazanmaya çalıştık. Bundan sonra da böyle olacak. Alinur Aktaş Başkanımız ve Alper Taban Başkanımız hizmet kervanında çok güzel hizmetler yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 28 Mart Perşembe günü Gökdere meydanında Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Bu coşkuyu oraya da bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZ PROJELERLE, YATIRIMLARLA GELECEĞİZ”

Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise İnegöllülerden destek isteyerek şöyle konuştu: “CHP’nin Genel Başkanı Bursa’ya geldi, Orhaniye Mahallesi kadar kalabalık toplayamadı. Bir tane mega projeleri varmış, Alinur Aktaş’ı değiştirmek. Şimdi CHP’nin Genel Başkanı istedi diye İnegöllü Alinur Aktaş’tan vazgeçer mi? Bu CHP’liler İnegöllü Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ı neden istemiyorlar biliyor musunuz? CHP’li belediyeler cadde, sokak isimleri verirken neden hep bu milletin değerleriyle kavgalı, başörtüsüne düşman isimleri veriyor. Biz Bursa’dayız neden Osmangazi’nin, Orhangazi’nin, Emir Sultan’ın ismi bir sokağa, caddeye verilmiyor. İşte bunun için mega projeleri Alinur Aktaş’ı değiştirmek. Biz biliyoruz ki İnegöl’ün etrafında fitne çıkarmak isteyenlere, İnegöllü kardeşlerimiz yol vermez. Onlar sizin gibi düşünen, sizin aranızdan çıkan Başkana karşılar. Dertleri sizin değerlerinizle. Düne kadar bizimle birlikte olanlar, bugün başka yollara girdiler. Koltuğu verince iyi, koltuk altından gidince ben oynamıyorum diyorlar. Makamları olunca ben Recep Tayyip Erdoğan'ın neferiyim diyenler koltuk altlarından gidince hemen başka yollara sapıyorlar. Biz pazara kadar değil mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Onun davasının arkasındayız. Bir önceki seçimde bizimle beraber hareket edip şimdi farklı yollara sapanlar ne istiyorlar biliyor musunuz? Onların tek derdi var, kaybettirmek. Onların kazanma gibi bir şansı yok. Yüzde 10 oy alamazsanız meclis üyesi bile çıkarma şansınız yok. Onlar kazanmak için yola çıkmadılar. Onlar kaybettirmek için yola çıktılar. Siyaset kazanmak için yapılır. Kazanacaksın. İlçene, şehrine, ülkene, milletine kazandıracaksın ama onların derdi ne? Biz bu AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na nasıl kaybettiririz? Sakın onlara yüz vermeyin. Senin x partisine verdiğin oy, Cumhuriyet Halk Partisine gidiyor. Biz projelerle, yatırımlarla geleceğiz. Yeter ki siz arkamızda durun.”

“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA UYUMLU KARDEŞLERİMİZLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

Son olarak konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da “Aziz bir gecedeyiz. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Biz kurulduğu günden beri AK Parti içerisinde görev yapanlar, görev üstlenenler, ona destek verenler başta Cumhurbaşkanımız ve kadrosu o kadar işler başardık ki… Ama geriye baktığımızda gerçekten başörtü yasağının kaldırılmasının tutun Ayasofya’nın açılmasına kadar inanılmaz başarılar elde ettik. Önümüze baktığımızda da alacağımız o kadar mesafe var ki. Bu aziz ramazan gecesinde anlatmaya kalksak vakit yetmez. Marmaray'ı mı köprüleri mi otobanları mı bahsedelim ama bunları geçiyorum. Hedefimiz ne? Yani varmak istediğimiz hedef ne? Güçlü, müreffeh, kalkınmış ve dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına giren bir Türkiye istiyoruz. Türkiye hedefimizi koyduk. Beraber oraya götüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak hedefimiz bu. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını biz Türkiye Yüzyılı olarak tanımladık. Dedik ki bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Ne demek? Dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına Türkiye'yi sokacağız. Çünkü buna mecburuz. Balkanlar bunu bekliyor, Kafkaslar bunu bekliyor, Orta Doğu bunu bekliyor. Bunu yapmak zorundayız. O zaman ne yapacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla uyumlu, inanmış, onun kadrosu olan kardeşlerimizle yola devam edeceğiz. İnegöl’de Alper Taban, Bursa Büyükşehir’de Alinur Aktaş… Türkiye’yi biz hedeflerine taşıyacağız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmalar sonrası kalabalığa karanfil dağıtan Cumhur İttifakı kadroları, büyük bir coşku ve alkışlarla meydandan ayrıldı.