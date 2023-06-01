Çilek Köyü'nde hasat zamanı! Geliri eğitimde kullanılacak

İzmit Belediyesi'nin geçtiğimiz Ekim ayında atıl durumundan kurtararak Çayırköy Mahallesi’nde oluşturduğu Çilek Köyü’ndeki ilk hasat 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Hasadın tüm geliri kız çocuklarının eğitimde kullanılacak Çilek Köyü’ne vatandaşları davet etti.KOCAELİ (İGFA) - Üreten Belediye vizyonuyla hareket eden İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde yıllardır atıl bırakılan 12 dönümlük araziye geçtiğimiz Ekim ayında 25 bin çilek fidesi dikmişti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından ekilen fidelerden büyüyen çilekler ilk hasat için hazır hale geldi.

Çilek Köyü’ndeki ilk hasat 4 Haziran Pazar günü saat 13.00’te yapılacak.

İyi tarım uygulamalarının kullanıldığı bahçeden çilek almak isteyen vatandaşlar, Çayırköy’deki bahçeye gelip istedikleri gibi hasat yapıp topladıkları çilekleri satın alabilecek.

İYİ TARIM VE BOL BEREKET

İlk hasada tüm vatandaşları davet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Aracı olmayan vatandaşlarımızın Çilek Köyü’müze ulaşabilmeleri ve çilek satın alabilmeleri için servislerimiz olacak. 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren de her gün 2 servisimiz kalkacak. Haftanın 7 günü saat 12.00 ve 15.00’te Kur Yapı durağından araçlar kalkacak. İyi tarım ve bol bereket diyerek tüm geliri kız öğrencilerimizin eğitimde kullanılacak Çilek Köyü’müze vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.