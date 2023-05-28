Bursa Yenişehir'de gelinliğiyle sandığa geldi

Bursa Yenişehir Çiçeközü köylü Sedef Buran, düğün gününde oy kullanmaya gelinliğiyle geldi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seçim sakin bir ortamda devam ediyor.

Yenişehirliler sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanıyorlar.

Bu arada seçim merkezleri ilginç görüntülere de sahne oluyor.

Çiçeközü Köyü'nde Buran çiftinin evlenme törenleri seçim gününe denk geldi.

Sedef ve Ahmet Buran çifti de gelinlik ve damatlıklarını giyerek oylarını kullandılar.

Sedef Buran, "Seçim demokrasi şölenidir. Düğünümüzle aynı güne denk geldi. Oyumuzu kullandık akşama da düğünümüz var. Şölen ve düğünü aynı anda yaşamış oluyoruz" diye konuştu.