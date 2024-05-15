Keşan’da engelliler kahvaltıda buluştu

Keşan Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren engelli dernekleri ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, engelliler ve ailelerine yönelik kahvaltı etkinliği düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gözde Düğün Salonu’nda, saat 10.30’da düzenlenen programa ilçede faaliyete gösteren engelli dernekleri, engelli vatandaşlar ve ailelerinin yanısıra; Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Gökhan Çam, Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Nergis Mustafapaşa,Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Çörek, Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Erdoğan, Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı katıldı.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ”

Programda konuşan Başkan Özcan, Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen dayanışma etkinliğine katılanları selamlayarak sözlerine başlarken, günün anlam ve önemi için şu ifadeleri kullandı: “Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve üreten insanlar haline getirmek bizlerin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bunun da kamunun ve çeşitli alanlarda örgütlenmiş demokratik kuruluşların düzenlemeleri ile mümkün olacağı inancındayım.Engelli bireyler, toplumda herkesin eşit ve aktif bir şekilde yer alması gerektiğine inanıyorum. Engelli olan herkes, ihtiyaç duydukları her türlü desteği almalı ve sevgiyle karşılanmalıdır. Toplum olarak, engelli bireylerin yaşamlarını daha kolay hale getirmek için çaba göstermeliyiz. Engellilikleri nedeniyle, hiçbir fırsattan mahrum kalmamaları için elimizden geleni yapmalıyız. Bu sayede, engelli bireylerin hayattan daha fazla keyif almalarını ve kendilerini topluma daha yakın hissetmelerini sağlayabiliriz.Umarım ki, bu etkinlik, yaşadığımız problemlerin çözümünde, birbirimizi anlayarak ve karşılıklı çözüm yolları bulmaya vesile olacaktır. Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları programda herkese iyi eğlenceler diliyorum. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha nice güzel etkinliklerde buluşmak üzere.”

“YURTTAŞ KİMLİĞİ İLE VAR OLMAK İSTİYORUZ.”

Özcan’ın ardından Keşan Engelliler Koruma Derneği Üyesi Sevil Birsen Akıncı söz aldı. Engellilerin yaşadığı zorluklara değinen Akıncı, “Ekonomik olarak sorunumuz var. Aldığımız ücret ilaç yüzdelerimize yetmiyor. İstihdam sorunumuz var. İş istiyoruz, üretici olmak istiyoruz. Sağlık harcamalarımızın karşılandığı güvenli bir gelecek istiyoruz. Ötekileştirilmeden, saygı ve sevgi ile, yurttaş kimliği ile var olmak istiyoruz. Yılda bir iki kez değil; her zaman saygı görmek istiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından program katılımcıların müzik eşliğinde doyasına eğlenmesiyle devam etti.