Başkan Adnan Öztaş’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş’a resmi kurumlardan hayırlı olsun ziyaretler devam ediyor.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş’a hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında, resmi kurumlardan ziyaretler devam ediyor.

Bu bağlamda; Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur, Hüseyin Develi Huzurevi Müdürü Hüsrev Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüt Özdemir, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Mustafa Yavuz, Sandıklı Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Özpınar ve beraberindeki heyetler Belediye Başkanımız Adnan Öztaş’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.