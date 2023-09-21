Bakan Tekin Ankara'da öğretmenlerle buluştu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaptığı ziyarette öğretmenlerle buluşarak mesleki eğitim başta olmak üzere eğitime dair istişarelerde bulundu.

Okulun Öğretmenler odasında gerçekleşen buluşmada Bakan Tekin, öğretmenlerin alanlarına dair beklenti ve önerilerini dinledi.

Sınıf geçme ile ilgili yapılan yasal düzenleme için Bakan Tekin'e teşekkürlerini dile getiren öğretmenler, meslekî konuların yanı sıra kendileri aracılığıyla öğrencilerinin de mesajlarını ve çeşitli taleplerini Bakan Tekin'e iletti. Bakan Tekin de ihtiyaçların giderilmesi için talimatta bulundu. "Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı yetiştiren onlarda iz bırakan en değerli rehberlerimiz." ifadelerini kullanan Bakan Tekin, öğretmenlerin tecrübe ve birikimleri ile eğitim süreçlerine dair beklentilerini, aynı zamanda onlarla istişare kültürünü çok kıymetli bulduğunu vurguladı. Tekin, her toplantıda dile getirdiği, önerilere açık olduklarını burada da bir kez daha yineledi.