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Düzce'de kavga silahlı çatışmaya dönüştü
Düzce merkez Şerefiye Mahallesinde 2 kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada, taraflar birbirlerine 13 el ateş etti
GÜNDEM 12.05.2024, 09:06
Düzce merkez Şerefiye Mahallesinde 2 kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada, taraflar birbirlerine 13 el ateş etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de meydana gelen olayda ik kişi arasında sebebi belli olmayan tartışmada silahlar konuştu. Tartışmanın büyümesi sonucunda taraflar birbirine silahla 13 el ateş etti.
Yaşanan olay sonrası taraflar olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu Polis Merkezi'ne bildirmesiyle ekipler sokak içinde çalışma yaptı.
Emniyet ekipleri, kavgayı silahlı çatışmaya çeviren kişilerin yakalanması için tahkikat başlatıldı.
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