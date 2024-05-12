Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Anneler Günü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajında, "Annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd etti.

"Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız" görüşlerine yer verdi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1789536025246629972