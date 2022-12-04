Bakan Kurum: Yaraları sarmakla kalmadık...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da yaşanan depremin ardından gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz verdik, sözümüzü tuttuk" diyerek Malatya’daki deprem sonrası dönüşümün anlatıldığı bir video yayımladı.

Bakan Kurum, paylaşımında, afeti yaşayan Malatya’mızda el birliğiyle zor günlerin üstesinden geldiklerini belirterek, "Yaraları sarmakla kalmadık, benzersiz bir dönüşümü başlattık. Yeni binalar inşa ettik, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık" dedi.

Videoda Malatya’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Malatya İl Müdürü Ali Laloğlu da, 'Malatya’da şuan da yaklaşık 8 bin konut üretimi yapıldığını belirterek, 88 derslikli okulun tamamlandığını, Malatya halkının hizmetine sunulduğunu kaydetti.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1599311311959359489