Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ilgili resmî sosyal medya hesabından "Dünyada 5’nci, Türkiye’de 1’nci, Çok yakında!" diyerek videolu paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin detaylarının anlatıldığı bir video yayımladı.

Söz konusu videoda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin bilgiler verilirken, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacağı vurgulandı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacağının altı çizildi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1617418668433891328