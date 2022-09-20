Adıyaman'da üzerine trafo devrilen işçi yaralandı
Adıyaman Malatya karayolundaki bir maden ocağında çalışan bir işçi devrilen elektrik trafosunun altında kaldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre öğle saatlerinde Adıyaman Malatya karayolunun 35’inci kilometresinde bulunan maden ocağına meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Mahmut Yalçin'ın üzerine çalıştığı esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik trafosu devrildi.
Durumu fark eden işçiler trafo altında kalan Yalçin’i kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Hastanede tedavi altına alınan Mahmut Yalçin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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