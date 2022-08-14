Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen hint kenevirleriyle birlikte 2 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 6,59 gram kubar esrar 53,67 gram kurutulmuş hint keneviri, 94,20 gr kurutulmaya bırakılmış yaprak şeklinde hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken Z.B ve N.B gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.