“23 Nisan’da tüm çocuklar gülmeli”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla, milletimize ve dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ”Bugün, dünya çocuklarının neşe dolu kahkahalarının en gür çıktığı, umut dolu yarınların habercisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Ama maalesef mazlum coğrafyalardaki çocuklarımızın yüzleri gülmüyor, gözleri yaşlı, yarınları karanlık. İçimiz buruk, kalbimiz kırık. 23 Nisan, tüm çocukların gülmesi gerektiğini dünyaya hatırlatır inşallah” dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Milleti'ne ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günün aynı zamanda Türk Milleti'nin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: “23 Nisan 1920 tarihinde, millet iradesinin temsilcileri olarak toplanan Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık mücadelesini kararlılıkla sürdürme azminin bir ifadesidir.

Geleceğimizin teminatı olan minik yürekleri selamlıyoruz. Sizlerin çağdaş, bilgiye ve sevgiye dayalı bir dünyada büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün sizlere armağan edilmiş özel bir gündesiniz. Hepinizin gülücükleriyle aydınlanan bu özel gün, sadece ülkemizdeki değil, tüm dünyadaki çocukların umut dolu yarınlarına dair bir işarettir.

Ancak unutmamalıyız ki, mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz bugünü maalesef kutlayamıyor. Onların yüreklerinde bir burukluk, bir hüzün var. Bu nedenle, bizlerin de bu özel günde onların yanında olduğumuzu, dualarımızın ve desteğimizin her zaman onlarla olduğunu hatırlatmalıyız.

Sizler, dünyaya umut saçan, sevgiyle büyüyen, bilgiyle donanan bireylersiniz. Sizlerin güçlü yürekleri, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirecek olan kudretli ellerdir. Bugün, dostluklarıyla, sevgileriyle dünyayı aydınlatan tüm çocukları bir kez daha selamlıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz.

Geleceğimizin ışığı olan sizlere, sevgi ve umut dolu bir bayram diliyoruz.’’