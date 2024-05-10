20 ilde dev operasyon!

İçişleri Bakanlığı, zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik 20 ilde yapılan 'Narkoçelik-16' operasyonunda 366 kişiyi gözaltına aldı.ANKARA (İGFA) - Uyuşturucu madde imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir gerçekleştirilen "Narkoçelik" operasyonlarının 16'ncısı düzenlendi.

Jandarma tarafından 20 ilde gerçekleştirilen düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında; 700 kilogram Uyuşturucu Madde ve 13 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirilirken, 366 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Detaylarını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

2️⃣0️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında; 7️⃣0️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve1️⃣3️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗3️⃣6️⃣6️⃣ Zehir Taciri ve Sokak… pic.twitter.com/TxKHlFzc3U— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 10, 2024

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; ekip ve Jandarma personelinin katılımıyla gerçekleşen Narkoçelik-16 operasyonu; Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde düzenlendi.