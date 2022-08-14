Vodafone 'sosyal yönetişimi' tek çatı altında yönetecek

Vodafone Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) faaliyetlerini daha kapsamlı bir şekilde yürütmek amacıyla Vodafone Türkiye ÇSY Komitesi’ni kurdu.İSTANBUL (İGFA) - Amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, sürdürülebilirlik çalışmalarını daha kapsamlı bir şekilde Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) çerçevesinde ele alarak yürütmeye devam ediyor.

Yenilikçi ürün, servis, proje ve uygulamalarıyla 2025 yılına kadar ÇSY alanında lider olmayı hedefleyen Vodafone, ÇSY performansını takip etmek, hedef ve çalışmalarını daha koordineli ve odaklı hale getirmek amacıyla Vodafone Türkiye ÇSY Komitesi’ni kurdu.

Şirketin ÇSY yol haritasını belirleyerek proje ve uygulamalarının tek çatı altında hayata geçirilmesini sağlayacak olan Komite, ÇSY konusunu daha sistematik ve hedef temelli takip ederek performansı ölçülebilir kılma, iyi uygulamaları hayata geçirme, performansı geliştirme, ÇSY risk ve fırsatlarını gözden geçirme gibi görevler üstlenecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Çevre, Sosyal ve Yönetişim olmak üzere 3 ayrı çalışma grubundan oluşan komiteye liderlik edeceğini belirterek, "Satınalmadan insan kaynaklarına, teknolojiden sürdürülebilirliğe farklı departmanlardan çalışanların katılımıyla çeşitlilik gözetilerek oluşturulan komite, ÇSY stratejisine katkıda bulunarak hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacak ve performansını düzenli olarak üst yönetime raporlayacak. ÇSY konusunu tüm çalışanlarının temel sorumluluğunda ele alan Vodafone, kapsayıcı çalışmalar ortaya koymayı hedefliyor" dedi.