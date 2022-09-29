Rusya’da Türk yaş meyve sebze sektörüne yoğun ilgi

Rusya’nın başkenti Moskova’da 31’inci kez 20-23 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen WorldFood Moscow Fuarı’nda 24 ülkeden 700 katılımcı ve 75 ülkeden 17 binin üzerinde ziyaretçi yer aldı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “31’inci WorldFood Moscow Fuarı’na Türk yaş meyve sebze ihracatçıları olarak yoğun katılım göstererek gıda sektörümüzden 65 firma ile yerimizi aldık. Rusya yaş meyve sebzede en önemli pazarımız, meyve sebze mamulleri sektörü için de önemli bir potansiyel pazar durumunda. 2021 yılında Türkiye’nin 148 ülke ve bölgeye 3 milyar 80 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya 1 milyar 13 milyon dolarla ilk sırada. Ege’nin ise 2021 yılı 369 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya 165 milyon dolarla ana pazarımız.” dedi.

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 33’ünü Rusya’ya gerçekleştirdiğinin altını çizen Uçak, “Her ne kadar savaş ortamı olsa da ticaretimiz akıcı bir şekilde devam ediyor.” diyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Rus firmalarının ürünlerimize ilgisi her zamanki gibi üst düzeydeydi. Türkiye’nin tüm ürünlerinde hem coğrafi yakınlık hem de kalite güvencesi nedeniyle Rus pazarında avantajı büyük. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın normalleşmesi en büyük temennimiz. Ayrıca bu süreçten sonra Rusya’nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotasının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Fuar süresince bizleri yalnız bırakmayan Moskova Büyükelçimiz Sayın Mehmet Samsar’a, Ticaret Başmüşavirlerimiz Sayın Alper Eriten ve Sayın Mustafa Gökçeoğlu’na, Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan’a ve bizlere destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz. Fuar'ın ülkemize, ihracatçılarımıza ve ithalatçılara hayırlı olmasını diliyorum. Sektörümüzün ihraç ürünlerini tanıtmak amacıyla önümüzdeki dönemde fuar ve heyet katılımlarımız artarak devam edecek.”