Çiftçi, koltuğunu minik başkana devretti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle koltuğunu Ahmet Yesevi İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Deniz Tuna Öztürk’e devretti. Minik Başkan Öztürk, makama geçtikten sonra 3 proje için talimatlarını iletti.KOCAELİ (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, koltuğunu Ahmet Yesevi İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Deniz Tuna Öztürk’e devretti. Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim programında Minik Başkan Öztürk’e öğretmenleri Adnan Özkan ve Ayşe Öznur Demir de eşlik etti. Çayırova’nın minik başkanını karşılayan Bünyamin Çiftçi, Deniz Tuna Öztürk ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik etti ve koltuğunu Öztürk’e devretti. Başkanlık makamına oturduktan sonra kısa bir selamlama konuşması yapan Çayırova’nın minik başkanı Öztürk, şunları dile getirdi;

“EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM”

“23 Nisan sadece bir meclisin açılışı değil, bir ülkenin kaderinin değiştiği bir gündür. Hepimizin burada Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104. yılını coşkuyla kutladığımız bu günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimiz rahmet ve minnetle anıyor, hayatımıza neşe katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

MİNİK BAŞKANDAN 3 PROJE

23 Nisan’ın cumhuriyetimizin en özel günlerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Çiftçi, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle andıklarını dile getirirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutladı. Çiftçi, Minik Başkan Öztürk’e direktiflerini sorarken, Minik Başkan Öztürk ise, ‘Engelsiz Yaşam’ sloganı ile özel çocukların eğitime katılımı, çocukların ülkemizin tarihini daha iyi öğrenebilmesi adına müzelere götürülmesi ve son olarak da çocuklar için bilim atölyelerinin kurulması için 3 ana başlıkta talimatlarını iletti.

PROJELERE TAM NOT

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, yakın zamanda hizmete açtıkları Engelliler Merkezi ve merkez bünyesinde kurulan Özel Eğitim Okulu ile Deniz Tuna Öztürk’ün birinci projesini hayata geçirdiklerini, diğer iki projeyi de Çayırovalı çocuklar için daha da güzelleştirerek gerçekleştireceklerini açıkladı ve bu projeleri için Deniz Tuna Öztürk’e teşekkürlerini iletti. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.