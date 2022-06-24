Nebati: “Türkiye büyüme başarısını sürdürmektedir”

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Kayseri'de düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.KAYSERİ (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Kayseri'de düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Bakan Nebati, “Salgın döneminde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin de etkisiyle önemli ölçüde daralmıştır. Ancak Türkiyemiz, pandemi sınavını başarıyla atlatmakla kalmamış; bugün de büyüme başarısını sürdürmektedir. Sanayiyi, ihracatı, katma değerli üretimi öncelerken esnafımızı, çiftçimizi hiçbir zaman ikinci planda bırakmadık. Her fırsatta vurguladığımız gibi AK Parti olarak ülkemiz için değer üreten herkesin her daim yanındayız, gereken tüm desteği vermek için mücadele ediyoruz” dedi.