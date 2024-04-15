Modacı Özlem Değirmen Bursa’dan dünyaya açılacak

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Fashion Week Türkiye’nin ardından Kazakistan, Dubai ve Azerbaycan’da düzenlenecek olan moda haftalarında boy gösterecek olan Özlem Değirmen, Bursa’dan dünyaya açılmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tanınmış moda tasarımcısı Özlem Değirmen, 2024 ilkbahar-yaz koleksiyonuyla bu kez İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde 20-21 Nisan’da düzenlenecek olan Fashion Week Türkiye kapsamındaki görkemli defileyle görücüye çıkacak.

İstanbul’daki görkemli defilenin hemen ardından ise bu kez Kazakistan, Dubai ve Azerbaycan’da düzenlenecek olan moda haftalarında yeni koleksiyonunu tanıtacak olan Değirmen, adını tüm dünyaya duyurmak istiyor.

Değirmen, “Bursa’dan çıktığımız moda yolculuğumuz artık bu şehre sığmıyor. Şık tasarımlarımız önce tüm Türkiye, ardından bir çok ülkede kadınların şıklığını tamamlayacak” dedi.