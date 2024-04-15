Lezita’nın Pazarlama Müdürü Fatoş Nacar oldu

Lezita’da “Pazarlama” departmanının başına Fatoş Nacar getirildi. Fatoş Nacar, Lezita Pazarlama Müdürü olarak Genel Müdürlük’e bağlı olarak çalışacak, markanın pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.İZMİR (İGFA) - Organizasyon yapısını, “Satış” ve “Pazarlama” bölümlerini iki ayrı departman olarak ayırarak yenileyen Lezita’nın yeni Pazarlama Müdürü, Vitabiotics’de Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Fatoş Nacar oldu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği’nden lisans, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği ve Yönetici İşletme bölümlerinden yüksek lisans derecesine sahip olan Fatoş Nacar, 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle yeni görevine başladı.

Pazarlama alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Fatoş Nacar kariyerine 2014 yılında Pfizer’de başladı. 2017-2018 yılları arasında Şölen Çikolata’da Marka Müdür Yardımcılığı, 2019-2020 yıllarında Lila Group’ta Marka Müdürü olarak görev yapan Nacar, 2020 yılında Vitabiotics’e Pazarlama Müdürü olarak geçiş yaptı. Fatoş Nacar, Lezita Pazarlama Müdürü olarak markanın pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.