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Kayseri İstihdam Fuarı İstişare Toplantısı Kayseri OSB’de gerçekleşti

Kayseri İstihdam Fuarı İstişare Toplantısı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in başkanlığında gerçekleştirildi

EKONOMİ 19.04.2024, 14:52
Kayseri İstihdam Fuarı İstişare Toplantısı Kayseri OSB’de gerçekleşti

Kayseri İstihdam Fuarı İstişare Toplantısı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kahvaltılı düzenlenen toplantıda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, il protokol üyeleri ve sanayiciler yer aldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, teknolojideki gelişmelerin, hayatın her alanına temas ettiğini ve yaşam standartlarını değiştirdiğini söyleyerek, “Yapay zekâ,  robotlar ve üç boyutlu yazıcılar süratle hayatımıza dâhil olmaktadır. Teknolojiye yatırım yapma konusunda gelişmiş ülkeler birbirleriyle yarış halindedir. Teknolojinin damga vurduğu bir dünyada ve bilgiye dayalı ekonomide, ülkemizi ileri taşıyacak adımların atılması kaçınılmazdır.” dedi.

İş dünyası olarak zorlu rekabet koşullarında ayakta kalmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Yalçın, “Her alanda olduğu gibi sanayide yaşanan yenilikler istihdam üzerinde de bir baskı oluşturmaktadır. Kayseri OSB Başkanı olarak, her zaman ve her platformda sanayicilerimizin nitelikli eleman ihtiyacına vurgu yaptık. Kıymetli Valimiz bu yöndeki düşüncelerimize ve taleplerimize her zaman destek oldular. İstihdam fuarı yapılması konusunda bizleri yönlendirdiler ve güç verdiler.  Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek beyefendiye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında, istihdamın artırılmasının önemine vurgu yaptı ve düzenlenmesi planlanan Kayseri İstihdam Fuarı için katılımcıların görüşlerini önemli bulduklarını belirtti. Vali Çiçek’in konuşmasının ardından İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak tarafından düzenlenecek fuara ilişkin sunum yapıldı.

İstişare toplantısında, Kayseri’de üretim yapan firmalar ve işverenler ile iş ihtiyacı olan vatandaşların buluşacağı Kayseri İstihdam Fuarı’nın kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve firmaların katılımlarıyla 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi’nde yapılması kararlaştırıldı.

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