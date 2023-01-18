GÖLMEK'ten 'dijital platform' eğitimi

Kocaeli'de GÖLMEK eğitmenleri ve kursiyerlerine; el emeği ürünlerini satabilmelerine destek olmak amacıyla dijital platform eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurs Merkezi’ni (GÖLMEK) eğitmenleri ve kursiyerlerine yönelik dijital platform eğitimi düzenlendi.

Gölcük Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe GÖLMEK kursiyerleri yoğun ilgi gösterdi. Eğitmen Volkan Öztürk’ün sunumu ile gerçekleşen eğitimde, katılımcılara e-ticaret alanında satış yapabilmeleri için gerekli olan bilgiler verildi. Eğitime katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, katılımcılara başarılar diledi.

GÖLMEK KURSİYERLERİ KOMEK SEPETİNE DAHİL EDİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapısını hazırladığı yeni nesil e-ticaret sitesi olan komeksepeti.com veri tabanına GÖLMEK kursiyerlerinin de dahil edilmesinin hedeflendiği eğitimde; e-ticaret ve dijital platform üzerinden satış yapılabilmesi alanında birçok bilgi kursiyerlere aktarıldı.

Eğitmen Öztürk, sunumun sonunda kursiyerlerin merak ettiği soruları cevapladı. Eğitimden memnun kalan GÖLMEK kursiyerleri; eğitimin düzenlenmesinde eğmeği geçen Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.