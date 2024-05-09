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Eylül’deki fuarın yüzde 85’i şimdiden doldu

Firmaların aylar öncesinden yerini aldığı Zuchex 2024’e 1 200 markanın katılımı bekleniyor Fuarda bu yıl, Çin ve Mısır pavilyonları da olacak

EKONOMİ 09.05.2024, 10:25
Eylül’deki fuarın yüzde 85’i şimdiden doldu

Firmaların aylar öncesinden yerini aldığı Zuchex 2024’e 1.200 markanın katılımı bekleniyor. Fuarda bu yıl, Çin ve Mısır pavilyonları da olacak.İSTANBUL (İGFA) - Informa Markets tarafından, Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER işbirliğinde 34.’sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex, yurt içi ve yurt dışındaki sektör firmalarından yoğun ilgi görüyor. Başlamasına aylar kala büyük bölümü dolan Zuchex’te, sofra ve mutfak eşyalarından pişirme ekipmanlarına, plastik ev eşyalarından elektrikli ev aletlerine kadar binlerce tasarım bir arada sergilenecek. Ayrıca bu yılki Zuchex’te Bahçe Mobilyası, Ev Tekstili ve Dekorasyon ürünlerine yönelik özel alanlar da oluşturuldu. Böylece, özellikle bu ürün gruplarına ilgi duyan daha çok sayıda sektör profesyonelinin fuarı takip etmesi bekleniyor.

 

150’den fazla ülkeden 45 bin profesyonelin ziyaret etmesi hedeflenen Zuchex 2024, aralarında ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin dünya markalarının da olduğu sektör firmalarından yoğun talep görüyor. 1.200 markanın katılımı beklenen fuara, Türkiye’nin yanı sıra Porkekiz, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Tunus, Fas ve Ürdün’den firmalar da yerlerini aldı. Zuchex 2024’deki stant alanların yüzde 85’lik bölümünün şimdiden dolduğu bilgisini paylaşan Fuar Direktörü Funda Kunduz, bu ilginin altındaki temel nedenin, fuarın ticaret gücü olduğunu vurguladı. Düzenlendiği her yıl Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları sektörünün ihracatına doğrudan katkı sağladıklarını belirten Kunduz, “19 – 22 Eylül tarihlerindeki 34’üncü buluşmada, ortalama 2 milyar dolarlık bir ticarete ev sahipliği yapacağımızı öngörüyoruz” dedi.

EV VE MUTFAKLARDAKİ 2025 TRENDLERİ İLK KEZ ZUCHEX SAHNESİNDE OLACAK

Zuchex 2024’te; cam, porselen, seramik ve melamin sofra takımları ile mutfak eşyalarından çatal & bıçak setlerine, tencere ve tavalardan çelik, granit ve emaye pişirme ekipmalarına, plastik mutfak gereçlerinden saklama kapları ve organizerlere, fırınlardan ısıtıcı ve soğutucular gibi farklı bir çok elektrikli ev aletlerine uzanan binlerce tasarım bir arada sergilenecek. Fuarda bu yıl dekorasyon ürünleri, bahçe mobilyaları ve ev tekstil ürünlerine yönelik özel bölümler de olacak.

Profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağazalar, e-ticaret firmaları, bağımsız perakendeciler, toptancılar, bayi ve distribütörler, HORECA sektör temsilcileri, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya firmaları ile uluslararası ticaret firmalarının sektördeki tüm yenilikleri bir arada görebileceği Zuchex’in online ziyaretçi kayıtları devam ediyor.

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