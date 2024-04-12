En fazla yabancı turist nereye gidiyor?

Kültür ve turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılının ilk 2 ayında en fazla tabancı turistin gittiği iller sıralaması belli oldu.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 artış kaydedildi.

2024 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %22,68 oranında bir artış göstererek 2.294.579 oldu.

Şubat ayında ülkemize gelen 2.294.579 yabancı ziyaretçinin 7.106 ( 0.31% ) günübirlikçi oldu.

Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %56,29 (1 291 522 )

2-Edirne ,71 ( 268 735 )

3-Antalya %9,71 ( 222 720 )

4-Artvin %4,92 ( 112 804 )

5-Ağrı %2,64 ( 60 510 )

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre ,0 artış kaydedilmiştir.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ,0 artış göstererek 4 341 606 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen 4 341 606 yabancı ziyaretçinin 23 451 (0.54%) günübirlikçidir.

Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %56,60 (2 457 518 )

2-Edirne ,67 (506 449 )

3-Antalya %9,24 (401 026 )

4-Artvin %4,99 (216 776 )

5-Ağrı %2,87 (124 576 )