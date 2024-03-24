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Doğal gazda 3,7 milyon rakamını gördük

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda üretilen doğal gaz miktarıyla ilgili güncel rakamı açıkladı Şu anda evlerde kullanılan gazın bir miktarının Karadeniz'de üretildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, “Bu tabii daha başlangıç Bugün itibariyle 3,7 milyon metreküplük bir üretim rakamına ulaşmış durumdayız 2024 yılında özellikle Karadeniz'de üç lokasyonda aramaları hızlandıracağız ” dedi

EKONOMİ 24.03.2024, 09:18
Doğal gazda 3,7 milyon rakamını gördük

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda üretilen doğal gaz miktarıyla ilgili güncel rakamı açıkladı. Şu anda evlerde kullanılan gazın bir miktarının Karadeniz'de üretildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, “Bu tabii daha başlangıç. Bugün itibariyle 3,7 milyon metreküplük bir üretim rakamına ulaşmış durumdayız. 2024 yılında özellikle Karadeniz'de üç lokasyonda aramaları hızlandıracağız.” dedi.ADANA (İGFA) - Adana’da ticaret odası yönetim kurulu ve üyeleriyle bir araya gelen Bakan Bayraktar, Türkiye Yüzyılında hayata geçireceği enerji politikalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin cari açık problemini çözmesi için daha katma değerli ürünler üretmesi ve enerjide dışa bağımlılığını düşürmesi gerektiğini ifade ederek “Türkiye Yüzyılı’nda önümüzdeki 30 yılda, enerjide ve tabii kaynaklar alanında mutlak suretle dışa bağımlılığını bitirme hedefiyle çalışıyoruz.” dedi.

İhtiyaç Artıyor

Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyüdüğünü anımsatan Bayraktar, “Önümüzdeki süreçte 2040'lara kadar biz Türkiye'deki talebin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Kişi başı elektrik tüketimimiz yaklaşık 4 bin kilovat saat. Dolayısıyla hem talebimiz artıyor. Hem de dışa bağımlılığımızı düşürmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Denklemdeki Stratejiler

Bayraktar, bu denklemde yenilenebilir enerji başta olmak üzere bazı stratejileri ortaya koyduklarını kaydederek “Türkiye mutlaka yerli ve yenilenebilir kaynaklarını buna tabii yerli kömürümüzü de dahil etmek durumundayız. İkinci önemli önceliğimiz, enerji verimliliği konusu. Yani Türkiye enerjiyi bu kadar ithal ederek bu kadar artan talebini sürdürürken mutlaka enerjisini verimli kullanması lazım.” dedi.

Enerjide Dönüşüm

Burada bir diğer unsurun enerji dönüşümü olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Daha yeşil kaynaklara yönelim devam ederken biliyoruz ki önümüzdeki 10 yıllarda petrolün ve doğal gazın mutlaka ekonomilerde yeri olmaya devam edecek. Dolayısıyla bunlar bir günde sıfırlanmayacağı için, Türkiye'nin mutlaka kendi petrolünü ve doğal gazını bulması lazım.” diye konuştu. 

Aramalar Hızlanacak

Bayraktar, bu çerçevede 2020 yılı Ağustos ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinini Karadeniz’de gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Şu anda evlerimizde kullanılan gazın bir miktarı Karadeniz'de kendi gazımız olarak üretilmekte. Bu tabii daha başlangıç. Şu anda bugün itibariyle 3,7 milyon metreküplük bir üretim rakamına ulaşmış durumdayız. 2024 yılında özellikle Karadeniz'de üç lokasyonda aramaları hızlandıracağız.” dedi.

En Kaliteli Petrol

2021 yılında adı terörle anılan Gabar’da Türkiye’nin en kaliteli petrolünü bulduklarına değinen Bayraktar, “Yaklaşık 38 ila 42 API arasında hakikaten neredeyse aracınıza koyun ve yürüyün diyebileceğimiz ölçekte bir kalitede petrolü orada bulduk. Ciddi bir rezerv. Günlük üretimimizi çok kısa bir süre içerisinde 37 bin varil güne çıkardık. Orada da hedef inşallah 100 bin varil güne çıkabilmek.” diye konuştu.

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