Son Dakika

Denizli emekliler için harekete geçti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, uygun şartları taşıyan emekliler ile doğum yapanlara yönelik verecekleri yardım sözü için, komisyonlar çalışmaları tamamlar tamamlamaz ödemelerin yapılacağını müjdeledi

EKONOMİ 15.04.2024, 08:16
Denizli emekliler için harekete geçti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, uygun şartları taşıyan emekliler ile doğum yapanlara yönelik verecekleri yardım sözü için, komisyonlar çalışmaları tamamlar tamamlamaz ödemelerin yapılacağını müjdeledi.DENİZLİ (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından göreve gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk toplantısını Ramazan Bayramı biter bitmez gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya 20 gündem maddesi geldi. Başkan Çavuşoğlu’nun Denizlilere söz verdiği, “Uygun şartları taşıyan emeklilere ve doğum yapanlara verilecek yardım” konusu ise CHP grubunun verdiği önerge ile jet hızıyla ilk Meclis toplantısına ek gündem maddesi olarak girdi. Meclis ilk olarak ilgili gündem maddelerini görüşecek komisyonlar ile başkan vekillikleri, katip üyeler ve encümen üyelerinin seçimini gerçekleştirdi. Seçimlerin ardından ilgili maddeler görüşülmek üzere seçilen komisyonlara havale edildi. Başkan Çavuşoğlu’nun söz verdiği “Uygun şartları taşıyan emeklilere ve doğum yapanlara verilecek yardım” konusu ise Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na havale edildi.

“Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizlililere verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını belirtti. Uygun şartları taşıyan emekliler ile doğum yapanlara yönelik verecekleri yardımın resmi prosedürler nedeniyle 10 Nisan’a yetişmediğini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Ramazan Bayramı biter bitmez Meclisimizi topladık ve ilk icraatımız yardım konusunu gündeme almamız oldu. Sözümüzü yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Komisyonlarımız çalışmalarını tamamlanmasının ardından 14 Mayıs’ta toplanacak Meclisimizde konuyu görüşeceğiz ve uygun şartları taşıyan vatandaşlarımıza desteklerimizi Kurban Bayramı öncesi yapacağız” dedi.

Destekler, mazbata tarihinden itibaren geçerli olacak

Doğum yapanlara yönelik verecekleri maddi destek tarihinin mazbatayı aldığı gün olduğunu kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Hemşehrilerimiz hiç merak etmesin. Doğum yapan annelerimize vereceğimiz destek 4 Nisan’da mazbatayı aldığımız tarihten itibaren geçerli olacak. Geriye dönük ödemelerimizi de yapacağız. Biz ayrıştıran değil, farklı renkleri bir araya getiren bir süreci hep birlikte yürüteceğiz. Denizli’yi daha iyiye daha güzele hep birlikte taşıyacağız ve hep birlikte bir başarı öyküsü yazacağız” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 32 85
2. Galatasaray 31 84
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Alanyaspor 31 42
10. Antalyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 29 50
6. Bodrumspor 29 48
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 29 40
11. Keçiörengücü 30 36
12. Şanlıurfaspor 30 34
13. Ümraniye 30 34
14. Manisa FK 30 33
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 29 31
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 30 44
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 31 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 31 57
6. Real Sociedad 31 50
7. Real Betis 31 45
8. Valencia 30 44
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 30 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 31 17
20. Almeria 31 14