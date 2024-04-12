CHP'den tarım ve hayvancılık seferberliği

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP'li belediyelerin tarım ve hayvancılık sektörlerini desteklemek için kapsamlı bir plan hazırladıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Erhan Adem, CHP'li belediyelerin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi noktasında daha fazla seferber edileceğini açıkladı.

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkışın en önemli anahtarlarından biri tarım ve hayvancılıktır. CHP'li belediyeler olarak bu sektörlerin gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem açıklamasında şunları söyledi:

“Ülkemiz, tarım ve hayvancılık alanında ciddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Yıllardır izlenen yanlış politikalar neticesinde, bu stratejik sektörler ihmal edilmiş, üretim düşmüş ve ithalata bağımlılığımız artmıştır. Oysa tarım ve hayvancılık, ülkemizin can damarlarındandır. Ekonomimizin sağlıklı şekilde işleyebilmesi, gıda güvenliğimizin sağlanması ve istihdamın artırılması için bu alanların güçlendirilmesi şarttır.

CHP'li belediyeler bugüne kadar üreticilere ve çiftçilere çeşitli destekler vermiş vermeye de devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, iktidara geldiğimizde tarım ve hayvancılığı öncelikli alanlarımızdan biri haline getireceğiz. Ancak beklemeye tahammülümüz yoktur. İktidardaki beceriksizlik ve kayıtsızlık, ülkemizi daha fazla sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle, CHP'li belediyeleri tarım ve hayvancılığın desteklenmesi noktasında seferber edeceğiz. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız.

Belediyelerimiz, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olacaktır. Tohum temini, gübre desteği, sulama altyapısı gibi konularda çözümler üretilecektir. Hayvancılık sektöründe ise yem fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve modern hayvancılık tesislerinin kurulması önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Tarım ürünlerinin pazarlanması ve ihracatı için kooperatifler kurulması ve desteklenmesi ve tarım arazilerinin korunması ve verimliliğinin artırılması için çalışmalarımız var.

CHP'li belediyeler, kendi öz kaynaklarını bu alanlara aktaracak, ayrıca uluslararası kuruluşların kaynaklarından da faydalanacaktır. Üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle iş birliği içinde olacağız. Halkımızın değerli bilgi birikiminden de istifade edeceğiz.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için kapsamlı bir yol haritası hazırladık. Bölgesel farklılıkları dikkate alacak, iklim değişikliğine uyumlu ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyeceğiz. Genç çiftçileri ve kadın üreticileri özellikle destekleyeceğiz.

Biliyoruz ki tarım ve hayvancılık, sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir meseledir. Kırsaldan kente göçün önüne geçmek, istihdam yaratmak ve insanlarımızın doğal yaşam alanlarına bağlılığını sürdürmek için bu sektörlerin kalkınması şarttır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, üreticimizin ve çiftçimizin derdine derman olmaya kararlıyız. CHP'li belediyelerimiz, emaneti hakkıyla yerine getirecek ve vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Ülkemizin zenginliklerini, halkımızın refahı için harekete geçireceğiz. Gücümüzü halkımızdan alıyor, bu destekle tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracağımıza yürekten inanıyoruz.

CHP'li belediyelerimiz, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için tüm imkânlarını seferber edecektir. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin tarımı ve hayvancılığı, bu yönetimin eline bırakılamayacak kadar değerlidir" ifadelerini kullandı.