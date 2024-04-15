Bursa Gürsulu kadınlar e-ticaret öğrenecek

Gürsu Belediyesi ilçedeki kadınlara yönelik E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi başlatıyor. Kontenjanlarla sınırlı olan eğitim tamamen ücretsiz ve Bakanlık sertifikalı olacak.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi E-Ticaret ve Dijital Pazarlama konusunda yetiştirip iş hayatına kazandırdığı gençlerin ardından bu kez kadınlara yönelik özel bir eğitim hazırladı.

İlçede kadınlara yönelik E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi içeren bir akademi programı başlatılıyor.

Akademi içerisinde eğitimlerin yanısıra teknik geziler, başarılı satış yapan sayfa incelemeleri, uzman konuşmacı katılımları yer alacak.

Birçok gencin hayatını değiştiren ve iş sahibi yapan Dijimer Gürsu’nun eğitimlerinde hem bireysel gelişim hem de kariyer gelişimi sağlanacak faaliyetlere imza atılıyor.

Eğitimler; 22 Nisan Pazartesi başlayacak olup, Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri, saat:13.00-17.00 arasında, 3 ay boyunca Gürsu Dijimer’de devam edecek.

Başvuru yapmak isteyenlerin için tıklayabilirsiniz.